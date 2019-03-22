В Ростове вынесли приговор мужчине, вербовавшему девочку в ряды террористов
В Ростове вынесли приговор в отношении жителя Дагестана, обвинявшегося в вербовке подростка в террористическую организацию.
Как было установлено в суде, с апреля 2016-го по июнь 2017 года мужчина, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, предлагал знакомой девочке поехать с ним в Сирию. В арабской республике он планировал в ступить в ряды боевиков ИГИЛ*.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Содействие террористической деятельности».
Решение по делу 26 марта вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
- Обвиняемого признали виновным и назначили ему наказание в виде шести лет колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе суда.
*ИГИЛ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.