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В Ростове вынесли приговор мужчине, вербовавшему девочку в ряды террористов

В Ростове вынесли приговор мужчине, вербовавшему девочку в ряды террористов

В Ростове вынесли приговор в отношении жителя Дагестана, обвинявшегося в вербовке подростка в террористическую организацию.

Как было установлено в суде, с апреля 2016-го по июнь 2017 года мужчина, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, предлагал знакомой девочке поехать с ним в Сирию. В арабской республике он планировал в ступить в ряды боевиков ИГИЛ*.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Содействие террористической деятельности».

Решение по делу 26 марта вынес Северо-Кавказский окружной военный суд.
- Обвиняемого признали виновным и назначили ему наказание в виде шести лет колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе суда.

*ИГИЛ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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