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В Ростове машина такси перевернулась в результате ДТП c отечественным внедорожником

В Ростове машина такси перевернулась в результате ДТП c отечественным внедорожником
В донской столице машина такси опрокинулась из-за ДТП с «Нивой». Происшествие случилось утром 22 октября на пересечении улицы Стартовой и проспекта Королева.

«Нива» отделалась легкими повреждениями, а вот автомобиль такси от столкновения перевернулся. Чтобы вернуть его в исходное положение, потребовалась помощь спецтехники.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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