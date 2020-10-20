В Ростове машина такси перевернулась в результате ДТП c отечественным внедорожником
В донской столице машина такси опрокинулась из-за ДТП с «Нивой». Происшествие случилось утром 22 октября на пересечении улицы Стартовой и проспекта Королева.
«Нива» отделалась легкими повреждениями, а вот автомобиль такси от столкновения перевернулся. Чтобы вернуть его в исходное положение, потребовалась помощь спецтехники.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.