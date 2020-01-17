Машина инкассаторов опрокинулась в результате ДТП в Ростове



В Ростове-на-Дону произошла авария с участием машины инкассаторов. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов 20 января. Автомобили столкнулись на пересечении улицы 2-й Киргизской и переулка Ухтомского.



По предварительной информации, 57-летний водитель «ВАЗ-2104» не уступил дорогу инкассаторам. Машины столкнулись, и фургон отбросило на бордюр. После этого он перевернулся и упал на бок.



- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.