В Ростове КамАЗ перевернулся на ж/д переезде
В Ростове 55-летний водитель КамАЗа допустил опрокидывание грузовика на железнодорожном переезде Нансена – Казахстанский. Происшествие случилось вечером 13 декабря.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 55-летний водитель грузового автомобиля перевернулся при повороте направо, когда ехал со стороны проспекта Михаила Нагибина в сторону улицы Страны Советов.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Габаритную машину уже убрали с переезда, поэтому движению поездов она не мешает.