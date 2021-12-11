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В Ростове КамАЗ перевернулся на ж/д переезде

В Ростове КамАЗ перевернулся на ж/д переезде
В Ростове 55-летний водитель КамАЗа допустил опрокидывание грузовика на железнодорожном переезде Нансена – Казахстанский. Происшествие случилось вечером 13 декабря.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 55-летний водитель грузового автомобиля перевернулся при повороте направо, когда ехал со стороны проспекта Михаила Нагибина в сторону улицы Страны Советов.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Габаритную машину уже убрали с переезда, поэтому движению поездов она не мешает.

Фото и видео: donday.ru
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