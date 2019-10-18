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В Ростове водитель перевернулся на «ВАЗ-2114» из-за непогоды

В Ростове водитель перевернулся на «ВАЗ-2114» из-за непогоды
В донской столице водитель автомобиля «ВАЗ-2114» перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 октября на улице Профсоюзной.

По предварительной информации, мужчина на «четырнадцатой» не справился с управлением на крутом повороте, после чего допустил опрокидывание транспортного средства. К счастью, водитель не пострадал, только авто получило механические повреждения.

Скорее всего, авария произошла в результате плохой видимости из-за тумана, обрушившегося на Ростовскую область 20 октября. Водителям рекомендуют не уезжать на дальние расстояния и соблюдать скоростной режим.

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