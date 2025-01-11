В Ростове эвакуировали ТЦ «Таллер» из-за ложного срабатывания пожарных датчиков
В Ростове эвакуировали людей из торгового центра «Таллер». Об этом сообщили горожане в соцсетях 11 января.
Причиной послужило срабатывание пожарных датчиков. По словам очевидцев, они отреагировали на строительную пыль внутри здания.
Главное управление МЧС по Ростовской области заявило об отсутствии информации о возгорании.
По словам одного из очевидцев, в торговом центре уже второй месяц идет ремонт. Датчики пожарной сигнализации ошибочно срабатывают на строительную пыль, принимая ее за дым.