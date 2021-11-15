В Новошахтинске произошел крупный пожар в постройке

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новошахтинске произошел крупный пожар в бесхозном строении. ЧП случилось около 16 часов 16 ноября.Загорелась одна из построек на улице Станционной. Ветер разносил едкий черный дым по близлежащим улицам. Люди, почувствовав запах гари, вызвали пожарных. На место направили шесть человек на двух спецмашинах.К приезду огнеборцев пламя распространилось на 50 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось через полчаса. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.