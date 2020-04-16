В Ростове из-за непогоды повалило десятки деревьев

В Ростове-на-Дону сильным ветром повалило десятки деревьев. Об это рассказали в городской администрации.Всего в аварийную службу поступило 60 заявлений: 19 – об аварийных конструкциях, 41 – о сваленных деревьях и ветках.В администрации сообщили, что в настоящее время сотрудники служб распилили и убрали более 40 деревьев. Демонтировано 16 аварийных конструкций.Работники служб продолжают устранять последствия непогоды. Обратиться можно в оперативно-информационный диспетчерский центр по номерам: 05, (863)244 25 98, (863)244 26 91, (863)244 26 64. Можно также обратиться в службу 112 – 112.