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В Ростове из-за непогоды повалило десятки деревьев

В Ростове из-за непогоды повалило десятки деревьев
В Ростове-на-Дону сильным ветром повалило десятки деревьев. Об это рассказали в городской администрации.

Всего в аварийную службу поступило 60 заявлений: 19 – об аварийных конструкциях, 41 – о сваленных деревьях и ветках.

В администрации сообщили, что в настоящее время сотрудники служб распилили и убрали более 40 деревьев. Демонтировано 16 аварийных конструкций.

Работники служб продолжают устранять последствия непогоды. Обратиться можно в оперативно-информационный диспетчерский центр по номерам: 05, (863)244 25 98, (863)244 26 91, (863)244 26 64. Можно также обратиться в службу 112 – 112.

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