Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение

В Ростове из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение
До конца дня 6 февраля в Ростове сохранятся неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, в донской столице продолжат идти снег, мокрый снег и дождь. Во второй половине дня ожидаются сильные осадки, которые достигнут критерия «опасное явление».
- Возможны падения аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, обрывы ЛЭП, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега с крыш домов, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Ростовчан просят быть осторожнее на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи.

Владельцев личного транспорта просят по возможности не выезжать на улицы города.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.