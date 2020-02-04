В Ростове из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение



До конца дня 6 февраля в Ростове сохранятся неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.



Согласно данным синоптиков, в донской столице продолжат идти снег, мокрый снег и дождь. Во второй половине дня ожидаются сильные осадки, которые достигнут критерия «опасное явление».

- Возможны падения аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, обрывы ЛЭП, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега с крыш домов, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова.



Ростовчан просят быть осторожнее на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи.



Владельцев личного транспорта просят по возможности не выезжать на улицы города.