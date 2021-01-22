В Ростове из-за аварии образовалась пробка

В Первомайском районе Ростова из-за ДТП образовалась гигантская пробка. Автомобилисты застряли на улице Менжинского утром 26 января.Информация об аварии появилась на сервисе «Яндекс. Карты». Подробности о дорожном происшествии пока не известны, однако из-за него от улицы Курчатова до конца Менжинского появилась восьмибалльная пробка.Водители стоят на данном участке около часа, с 7.30. Они опаздывают на работу и едут со скоростью примерно три километра в час.