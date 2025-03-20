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В Ростове из делового центра «Лига наций» осуществлена экстренная эвакуация

В Ростове из делового центра «Лига наций» осуществлена экстренная эвакуация
В Ростове-на-Дону из делового центра «Лига наций» осуществлена экстренная эвакуация. Инцидент произошел улице Суворова, 93.

Утром 20 марта персонал бизнес-центра обратился к посетителям с просьбой покинуть помещение. Эвакуированные ожидали снаружи разрешения на возвращение.

По информации портала DonDay, в здании проводились учения по противодействию терроризму. Ожидается, что все мероприятия будут завершены в ближайшие полчаса.
Фото: Яндекс Карты
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