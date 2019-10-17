Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове ищут 15-летнюю девочку, пропавшую две недели назад

В Ростове ищут 15-летнюю девочку, пропавшую две недели назад
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Анна Тоичко вышла из дома 2 октября и до настоящего времени не вернулась.

По предварительной информации, девочка вышла из дома в Первомайском районе погулять. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Близкие не могут с связаться с подростком и не знают, где Анна может находиться.

Рост Анны – 160 сантиметров. Волосы длинные прямые, глаза карие. 2 октября на ней были желтое пальто, черные брюки и свитер.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анны Тоичко, просьба звонить по номерам: 8 (86324) 9-45-20, 8 (86325) 4-28-11 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.