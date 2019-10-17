В Ростове ищут 15-летнюю девочку, пропавшую две недели назад



В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Анна Тоичко вышла из дома 2 октября и до настоящего времени не вернулась.



По предварительной информации, девочка вышла из дома в Первомайском районе погулять. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Близкие не могут с связаться с подростком и не знают, где Анна может находиться.



Рост Анны – 160 сантиметров. Волосы длинные прямые, глаза карие. 2 октября на ней были желтое пальто, черные брюки и свитер.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анны Тоичко, просьба звонить по номерам: 8 (86324) 9-45-20, 8 (86325) 4-28-11 или 02.