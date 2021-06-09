В Ростове инспектор ДПС отпустил пьяного водителя за взятку

Инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по Ростову-на-Дону поймали на взяточничестве. На него заведено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».Следствием установлено, что в марте 2021 года он отпустил пьяного водителя за взятку в размере 20 тысяч рублей. Деньги от автомобилиста инспектор получил в своей служебной машине.– По результатам служебной проверки сотрудник был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, – прокомментировали в ДПС ГИБДД Управления МВД России по Ростову-на-Дону.Теперь инспектору грозит от трех до восьми лет лишения свободы.