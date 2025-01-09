Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове грузовик сбил насмерть 66-летнюю пенсионерку

В Ростове грузовик сбил насмерть 66-летнюю пенсионерку

В Ростове-на-Дону произошла авария, в результате которой грузовик насмерть сбил 66-летнюю женщину. Об этом проинформировала Госавтоинспекция Ростовской области.

Инцидент случился 9 января около 15:30 на улице Фасадная, в районе дома № 80/28. Пожилая женщина переходила проезжую часть перед движущимся автомобилем, двигаясь справа налево относительно его направления.

К сожалению, водитель грузовика марки «Ман» не успел вовремя отреагировать и наехал на пенсионерку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась до прибытия скорой помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.