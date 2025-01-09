В Ростове грузовик сбил насмерть 66-летнюю пенсионерку

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошла авария, в результате которой грузовик насмерть сбил 66-летнюю женщину. Об этом проинформировала Госавтоинспекция Ростовской области.Инцидент случился 9 января около 15:30 на улице Фасадная, в районе дома № 80/28. Пожилая женщина переходила проезжую часть перед движущимся автомобилем, двигаясь справа налево относительно его направления.К сожалению, водитель грузовика марки «Ман» не успел вовремя отреагировать и наехал на пенсионерку.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась до прибытия скорой помощи.