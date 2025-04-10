В Ростове горит заброшенный дом на улице Мечникова

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону на улице Мечникова горит расселенный трехэтажный дом. Пожар произошел днем 10 апреля в здании № 53, в котором давно никто не живет и которое подлежит сносу.По информации очевидцев, огонь охватил крышу здания. В настоящее время площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели, а за происходящим наблюдают прохожие.Местные жители сообщают, что дым от пожара распространился на всю Комсомольскую площадь.