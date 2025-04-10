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В Ростове горит заброшенный дом на улице Мечникова

В Ростове горит заброшенный дом на улице Мечникова
В Ростове-на-Дону на улице Мечникова горит расселенный трехэтажный дом. Пожар произошел днем 10 апреля в здании № 53, в котором давно никто не живет и которое подлежит сносу.

По информации очевидцев, огонь охватил крышу здания. В настоящее время площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели, а за происходящим наблюдают прохожие.

Местные жители сообщают, что дым от пожара распространился на всю Комсомольскую площадь.
Фото: Дондей.
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