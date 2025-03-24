Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове горит склад металлолома на Курской

В Ростове горит склад металлолома на Курской
В Ростове произошел крупный пожар на улице Курской. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

Вечером 24 марта загорелся склад, где принимают металлолом. Пожар начался около 20:30.

Огонь быстро распространился на значительную площадь. В ликвидации участвуют 41 пожарный и 11 специальных машин.

Угрозы для жилых домов нет. Местные жители сообщают о звуках взрывов.

Жители Ростова могут видеть густой черный дым, поднимающийся на несколько километров от места происшествия.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.