В Ростове горит склад металлолома на Курской

Фото: Дондей

В Ростове произошел крупный пожар на улице Курской. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.Вечером 24 марта загорелся склад, где принимают металлолом. Пожар начался около 20:30.Огонь быстро распространился на значительную площадь. В ликвидации участвуют 41 пожарный и 11 специальных машин.Угрозы для жилых домов нет. Местные жители сообщают о звуках взрывов.Жители Ростова могут видеть густой черный дым, поднимающийся на несколько километров от места происшествия.