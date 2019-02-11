Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове двое избили знакомого ради семи тысяч рублей

В Ростове двое избили знакомого ради семи тысяч рублей
Жителя Ростова избили два знакомых ради семи тысяч рублей. Задержать злоумышленников удалось 12 февраля.

В отдел полиции 10 февраля обратился пенсионер и рассказал о нападении. По его словам, к нему в гости пришли знакомый с другом. Неожиданно они начали его избивать. Негодяи забрали у потерпевшего деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

Правоохранители нашли и задержали двух подозреваемых. Ими оказались 39-летний и 22-летний жители Мясниковского района. Старший ранее был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, молодой человек - за кражу.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Им грозит срок до шести лет и штраф до одного миллиона рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.