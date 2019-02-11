В Ростове двое избили знакомого ради семи тысяч рублей



Жителя Ростова избили два знакомых ради семи тысяч рублей. Задержать злоумышленников удалось 12 февраля.



В отдел полиции 10 февраля обратился пенсионер и рассказал о нападении. По его словам, к нему в гости пришли знакомый с другом. Неожиданно они начали его избивать. Негодяи забрали у потерпевшего деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей.



Правоохранители нашли и задержали двух подозреваемых. Ими оказались 39-летний и 22-летний жители Мясниковского района. Старший ранее был судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, молодой человек - за кражу.



- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Им грозит срок до шести лет и штраф до одного миллиона рублей.