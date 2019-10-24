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В Ростовской области грабители избили прохожего на улице

В Ростовской области грабители избили прохожего на улице
Фото: baltionline.md
В Каменске-Шахтинском местного жителя избили и ограбили на улице. Мужчина обратился в полицию.

По словам пострадавшего, на улице возле дома к нему подошли двое незнакомцев. Они избили и ограбили каменчанина. Злоумышленники забрали сумку, в которой были телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Подозреваемых в грабеже задержали 25 октября. Ими оказались 29-летний и 25-летний местные жители, ранее судимые за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

Часть похищенного изъяли и вернули владельцу. Подозреваемых поместили под стражу.

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