В Ростовской области грабители избили прохожего на улице



Фото: baltionline.md

В Каменске-Шахтинском местного жителя избили и ограбили на улице. Мужчина обратился в полицию.



По словам пострадавшего, на улице возле дома к нему подошли двое незнакомцев. Они избили и ограбили каменчанина. Злоумышленники забрали сумку, в которой были телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.



Подозреваемых в грабеже задержали 25 октября. Ими оказались 29-летний и 25-летний местные жители, ранее судимые за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



Часть похищенного изъяли и вернули владельцу. Подозреваемых поместили под стражу.