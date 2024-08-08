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В Ростовской области в ДТП пострадали 27-летний парень и двое детей

В Ростовской области в ДТП пострадали 27-летний парень и двое детей
В городе Батайске Ростовской области в ДТП пострадали 27-летний парень и двое детей. Происшествие случилось 7 августа на улице Ленина.

Примерно в 18:30 водитель автомобиля «Хендай Гетц», 24-летний мужчина, двигался по дороге. По предварительным данным, на участке около дома № 44 он не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Террано». Из-за этого автомобиль вылетел с дороги и врезался в бетонное перекрытие.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали 27-летний водитель «Ниссана» и его пассажиры — дети семи лет и одного года.
Фото: Госавтоинспекция
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