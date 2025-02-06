Два ребенка пострадали в аварии с иномарками в Ростове

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В Ростове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента травмы получили двое детей. Авария случилась рано утром 6 февраля.Согласно предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Фиат Добло» выезжал из двора на улице Думенко, 11Б. Он не проверил безопасность движения и не заметил, что ему навстречу движется «Ниссан Альмера». Столкновение произошло на большой скорости, что привело к значительным повреждениям обоих автомобилей.По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии пострадали двое детей в возрасте 7 и 4 лет. Дети получили травмы и были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.