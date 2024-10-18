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Ревнивец поджег авто нового мужчины бывшей девушки в Цимлянске

Ревнивец поджег авто нового мужчины бывшей девушки в Цимлянске
В городе Цимлянске Ростовской области мужчина поджег авто нового парня бывшей девушки. Об этом 18 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

Как сообщил хозяин машины, он приехал в гости к своей подруге. Они вышли из машины и зашли в дом. Позже он обнаружил полыхающий автомобиль марки «Ауди Ку7» в окно. К сожалению, спасти транспорт за 2,5 миллиона не удалось. Машина сгорела дотла.

Как выяснили полицейские, поджог устроил бывший парень девушки. Он увидел, как пара вышла из машины и отправилась домой. Ревнивец не справился с эмоциями и поджег машину соперника.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».
Фото: ростов.ру
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