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В Ростове два авто врезались в остановку и столб после столкновения

В Ростове два авто врезались в остановку и столб после столкновения
В Ростове два автомобиля протаранили столб и остановку после столкновения. Авария произошла на пересечении улиц Портовой и Коминтерна днем 28 февраля.

Иномарки «Ниссан» и «Киа» не смогли разъехаться около пешеходного перехода. Если бы не преграды в виде столба и урны у остановки, они могли бы на скорости влететь в супермаркет.

К счастью, из пешеходов никто не пострадал. Получили ли травмы водители, неизвестно. В отделе пропаганды УГИБДД случившееся пока не комментируют.

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