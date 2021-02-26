В Ростове два авто врезались в остановку и столб после столкновения
В Ростове два автомобиля протаранили столб и остановку после столкновения. Авария произошла на пересечении улиц Портовой и Коминтерна днем 28 февраля.
Иномарки «Ниссан» и «Киа» не смогли разъехаться около пешеходного перехода. Если бы не преграды в виде столба и урны у остановки, они могли бы на скорости влететь в супермаркет.
К счастью, из пешеходов никто не пострадал. Получили ли травмы водители, неизвестно. В отделе пропаганды УГИБДД случившееся пока не комментируют.