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В Ростове «Ниссан» врезался в столб после столкновения с «Мерседес Гелендваген»

В Ростове «Ниссан» врезался в столб после столкновения с «Мерседес Гелендваген»
В Ростове на площади Толстого произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась 22 июня.

По предварительным данным, 23-летняя девушка, управляя «Ниссаном Нот», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила «Мерседес Гелендваген». В результате произошло столкновение. От удара «Ниссан» отбросило на обочину, где он врезался в столб.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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