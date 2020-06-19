В Ростове «Ниссан» врезался в столб после столкновения с «Мерседес Гелендваген»
В Ростове на площади Толстого произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась 22 июня.
По предварительным данным, 23-летняя девушка, управляя «Ниссаном Нот», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила «Мерседес Гелендваген». В результате произошло столкновение. От удара «Ниссан» отбросило на обочину, где он врезался в столб.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.