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В Ростове без вести пропавшую 78-летнюю женщину нашли живой

В Ростове без вести пропавшую 78-летнюю женщину нашли живой

В Ростове-на-Дону живой нашли пропавшую без вести пенсионерку. 78-летняя Лидия Полищук не ориентировалась в пространстве. О ее местонахождении ничего не было известно с 25 января.

Женщина ушла из своего дома в переулке Марксистском и пропала. Родные забили тревогу, поскольку Лидия не может ориентироваться в пространстве самостоятельно. Они сразу обратились в полицию и к волонтерам.

В тот же день женщина нашлась живой. О том, где пропадала пенсионерка, информации пока нет.
Фото: Лиза-Алерт
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