В Ростове 85-летняя женщина пропала без вести

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону без вести пропала 85-летняя женщина. Веру Лысову близкие видели последний раз 17 июня.Женщина проживает в Ростове-на-Дону. В один день пенсионерка куда-то собралась, вышла из дома и больше не возвращалась. Когда женщина перестала выходить на связь, близкие тут же начали поиски. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост Веры Лысовой — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.Если у вас есть любая информация о местонахождении пенсионерки, сообщите по телефону: 112.