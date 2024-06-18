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В Ростове 85-летняя женщина пропала без вести

В Ростове 85-летняя женщина пропала без вести
В Ростове-на-Дону без вести пропала 85-летняя женщина. Веру Лысову близкие видели последний раз 17 июня.

Женщина проживает в Ростове-на-Дону. В один день пенсионерка куда-то собралась, вышла из дома и больше не возвращалась. Когда женщина перестала выходить на связь, близкие тут же начали поиски. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Веры Лысовой — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пенсионерки, сообщите по телефону: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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