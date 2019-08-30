Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Из больницы Ростова пропал пожилой мужчина

Из больницы Ростова пропал пожилой мужчина
Пенсионера, пропавшего в Ростове, разыскивают около суток. Владимир Кононенко вышел из больницы около 21 часа 31 августа. Прихватив трость, он отправился в неизвестном направлении. С тех пор никто не знает, где он находится.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» добавили, что он дезориентирован и нуждается в помощи медиков.

Рост Владимира – около 175 сантиметров, телосложение нормальное, у него седые волосы и голубые глаза. В день пропажи он надел синюю футболку и штаны такого же цвета, а также оранжевую толстовку, чёрные носки и чёрные тапочки. Также на нём были очки.

Любого, кто знает о местонахождении Владимира Кононенко, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.