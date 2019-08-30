Из больницы Ростова пропал пожилой мужчина



Пенсионера, пропавшего в Ростове, разыскивают около суток. Владимир Кононенко вышел из больницы около 21 часа 31 августа. Прихватив трость, он отправился в неизвестном направлении. С тех пор никто не знает, где он находится.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» добавили, что он дезориентирован и нуждается в помощи медиков.



Рост Владимира – около 175 сантиметров, телосложение нормальное, у него седые волосы и голубые глаза. В день пропажи он надел синюю футболку и штаны такого же цвета, а также оранжевую толстовку, чёрные носки и чёрные тапочки. Также на нём были очки.



Любого, кто знает о местонахождении Владимира Кононенко, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.