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В Ростове 8-месячная девочка обварилась кипятком

В Ростове 8-месячная девочка обварилась кипятком
Маленькая девочка в Ростове-на-Дону обварилась кипятком. Несчастный случай произошёл 3 июня около 20:30.

Как рассказал собственный источник Rostov.ru, 8-месячная Милена вместе с родными находилась в доме № 134 по улице Особенной. Кто-то из взрослых заварил себе чай и оставил кружку без присмотра. Малышка опрокинула её на себя и получила серьёзные травмы.

Её доставили в ожоговое отделение городской больницы № 20. Медики диагностировали у неё термические ожоги первой и второй степеней.

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