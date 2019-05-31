В Ростове 8-месячная девочка обварилась кипятком



Маленькая девочка в Ростове-на-Дону обварилась кипятком. Несчастный случай произошёл 3 июня около 20:30.



Как рассказал собственный источник Rostov.ru, 8-месячная Милена вместе с родными находилась в доме № 134 по улице Особенной. Кто-то из взрослых заварил себе чай и оставил кружку без присмотра. Малышка опрокинула её на себя и получила серьёзные травмы.



Её доставили в ожоговое отделение городской больницы № 20. Медики диагностировали у неё термические ожоги первой и второй степеней.