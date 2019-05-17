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Мама оставила чашку: маленькая девочка в Ростове обварилась кипятком

Мама оставила чашку: маленькая девочка в Ростове обварилась кипятком
Фото: Риа56

В Ростове-на-Дону маленькая девочка обварилась кипятком. Сейчас годовалая Аня находится в медицинском учреждении.

Инцидент случился на улице Калитвинской 18 мая, передает DonDay.ru. Примерно в 10 часов малышка вместе с мамой находились у себя в квартире в доме № 32. Женщина захотела попить чаю и, заварив его, оставила кружку на столе. В этот момент по комнате бежала Аня. Она задела кружку, и горячий напиток вылился на неё.

В состоянии средней тяжести ребёнка доставили в городскую больницу № 20. Врачи диагностировали у неё ожоги трёх-четырёх процентов грудной клетки. Медики отмечают, что для такой крохи это очень серьёзная травма.

Сейчас Аня находится в ожоговом отделении под наблюдением специалистов.

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