В Ростове женщина попала под колёса автобуса



Фото для иллюстрации: kikonline.ru

Женщина-пешеход пострадала в ДТП с участием автобуса. Дорожное происшествие случилось около семи часов утра на улице Орбитальной.



Автобус двигался по маршруту № 13, связывающему Северный микрорайон с центром города. По предварительным данным, 37-летний водитель ПАЗа в районе дома № 64/1 допустил наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Личность пострадавшей не установлена. На вид ей - 60-65 лет. В момент происшествия в общественном транспорте находились около 10 человек.