В Волгодонске при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Волгодонске 45-летний мужчина умер во время пожара в частном доме. ЧП случилось 24 февраля около 8:30 в СНТ «Донской Сад».Первой на участке № 666 по улице 15-й линии загорелась электроплита. Затем пламя распространилось по всей комнате и перебросилось на соседние. Очевидцы тут же вызвали спасателей.— На место направили 14 человек на четырех спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К их прибытию полыхало около 40 квадратных метров помещения. В одной из комнат обнаружили тело погибшего жильца.Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электропечи.