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В Волгодонске при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина

В Волгодонске при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина
В Волгодонске 45-летний мужчина умер во время пожара в частном доме. ЧП случилось 24 февраля около 8:30 в СНТ «Донской Сад».

Первой на участке № 666 по улице 15-й линии загорелась электроплита. Затем пламя распространилось по всей комнате и перебросилось на соседние. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

— На место направили 14 человек на четырех спецмашинах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К их прибытию полыхало около 40 квадратных метров помещения. В одной из комнат обнаружили тело погибшего жильца.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электропечи.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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