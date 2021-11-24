В Ростовской области 26-летний парень погиб при пожаре в частном доме

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В Ростовской области 26-летний парень погиб во время пожара. Трагедия случилась 25 ноября в городе Цимлянске.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом № 13 на улице Свердлова воспламенился около 15 часов. Пламя в считанные минуты охватило целую комнату. Ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали спасателей.Когда пожарные прибыли на место ЧП, площадь пожара достигла 40 квадратных метров. Потушить возгорание удалось через час. Огнеборцы нашли тело 26-летнего жильца.- Причиной пожара стало нарушение правил безопасности эксплуатации печи, - уточнили в ведомстве.Вероятно, горящий уголь упал на пол жилья, и пламя быстро распространилось по всей комнате.