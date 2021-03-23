Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове 19-летняя девушка попала в больницу после ДТП

В Ростове 19-летняя девушка попала в больницу после ДТП
В Ростове-на-Дону 19-летняя девушка попала под колеса авто. Авария произошла 25 марта на улице Вятской, №124.

Двигаясь на автомобиле марки ВАЗ-210740 водитель ехал по улице Щербакова. При повороте на Вятскую, он не успел притормозить перед девушкой-пешеходом, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травм ей избежать не удалось.

- С травмами горожанку госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.