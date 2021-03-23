В Ростове 19-летняя девушка попала в больницу после ДТП

В Ростове-на-Дону 19-летняя девушка попала под колеса авто. Авария произошла 25 марта на улице Вятской, №124.Двигаясь на автомобиле марки ВАЗ-210740 водитель ехал по улице Щербакова. При повороте на Вятскую, он не успел притормозить перед девушкой-пешеходом, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травм ей избежать не удалось.- С травмами горожанку госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.