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В Ростове 17-летняя девушка попала под колеса легковушки

В Ростове 17-летняя девушка попала под колеса легковушки
В Ростове-на-Дону автомобиль марки "Рено Логан" сбил 17-летнюю девушку. Происшествие случилось 4 марта.

Инцидент произошел в районе дома № 229 на проспекте Стачки, где водитель "Рено Логана" двигался по дороге. В момент перехода дороги на пешеходном переходе присутствовала 17-летняя девушка. Водитель, не успев затормозить, наехал на нее.

По информации управления ГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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