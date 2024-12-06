Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В результате аварии пострадал 37-летний житель Ростовской области

В результате аварии пострадал 37-летний житель Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадал 37-летний житель Ростовской области. С полученными травмами мужчину госпитализировали в больницу.

В региональной Госавтоинспекции сообщили об аварии, произошедшей 5 декабря на трассе «Элиста-Зимовники». По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем «Газ 27471» потерял контроль над транспортным средством. В результате чего машину занесло на обочину, где позже она перевернулась.

Кабина машины получила столь серьёзные повреждения, что её содержимое разбросалось по полю.

По данным ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель ГАЗели, который был госпитализирован с травмами в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.