В результате аварии пострадал 37-летний житель Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в ДТП пострадал 37-летний житель Ростовской области. С полученными травмами мужчину госпитализировали в больницу.В региональной Госавтоинспекции сообщили об аварии, произошедшей 5 декабря на трассе «Элиста-Зимовники». По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем «Газ 27471» потерял контроль над транспортным средством. В результате чего машину занесло на обочину, где позже она перевернулась.Кабина машины получила столь серьёзные повреждения, что её содержимое разбросалось по полю.По данным ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель ГАЗели, который был госпитализирован с травмами в медицинское учреждение.