На Северном обходе Ростова в аварии пострадал 28-летний водитель фуры

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом в серьезном ДТП пострадал водитель большегруза. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.По предварительной информации, ДТП произошло 6 декабря около 9:00. За рулем грузовика «Фотон» находился 28-летний водитель, который двигался по Северному обходу Ростова. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу. В этот момент на встречной полосе находился КамАЗ под управлением 49-летнего водителя.Оба водителя попытались избежать столкновения, но не смогли. В результате машины отлетели в разные стороны. Водитель «Фотона» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась пробка. Согласно информации на онлайн-картах на 10:40, длина затора превысила 13 километров.