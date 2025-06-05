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В реке Багаевского района Ростовской области выловили труп

В реке Багаевского района Ростовской области выловили труп
В реке Багаевского района Ростовской области сотрудники спасательной службы выловили труп.

Тело 34-летнего мужчины извлекли 4 июня в станице Багаевской.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, проводятся следственные мероприятия по данному инциденту.
Фото: ГУ МЧС РО
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