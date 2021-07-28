В реанимации умер пострадавший при взрыве в химкомбинате Каменска
В медучреждении скончался один из пострадавших во время взрыва в химическом комбинате в Каменске-Шахтинском. Рабочий умер в реанимации на следующий день после ЧП.
Как сообщал Rostov.ru, происшествие случилось около 20 часов 29 июля. Сотрудники предприятия готовили какую-то смесь, не соблюдая правила техники безопасности. Вскоре произошел взрыв, затем загорелось оборудование.
Семерых рабочих в тяжелом состоянии госпитализировали. Пациентов подключили к аппаратам ИВЛ. Медики диагностировали у них химические ожоги различной степени тяжести. На следующий день скончался один из пострадавших. За жизнь еще шести человек продолжают бороться врачи.