В Ростовской области мужчина, избивший приятеля ножкой от стула, избежал наказания



Мужчина, избивший знакомого ножкой от стула в Ростовской области, избежал наказания. Михаил Д. обвинялся по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».



Случай произошёл в Зверево на улице Обухова 4 мая 2019 года. Между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта Михаил схватил ножку от стула и избил ею знакомого. Пострадавший получил травму головы, кровоизлияние в правое глазное яблоко, переломы носа и руки.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.



- В ходе слушания уголовного дела потерпевший заявил, что примирился с подсудимым, который загладил причинённый ущерб, - сообщили в Красносулинском районном суде Ростовской области. - В связи с этим он просил прекратить уголовное дело.



Суд постановил прекратить дело в отношении Михаила Д. Иначе бы ему грозило тюремное заключение на срок до пяти лет.