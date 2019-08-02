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В Ростовской области мужчина, избивший приятеля ножкой от стула, избежал наказания

В Ростовской области мужчина, избивший приятеля ножкой от стула, избежал наказания
Мужчина, избивший знакомого ножкой от стула в Ростовской области, избежал наказания. Михаил Д. обвинялся по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Случай произошёл в Зверево на улице Обухова 4 мая 2019 года. Между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта Михаил схватил ножку от стула и избил ею знакомого. Пострадавший получил травму головы, кровоизлияние в правое глазное яблоко, переломы носа и руки.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- В ходе слушания уголовного дела потерпевший заявил, что примирился с подсудимым, который загладил причинённый ущерб, - сообщили в Красносулинском районном суде Ростовской области. - В связи с этим он просил прекратить уголовное дело.

Суд постановил прекратить дело в отношении Михаила Д. Иначе бы ему грозило тюремное заключение на срок до пяти лет.

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