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В доме на улице Немировича-Данченко временно прекращена подача газа из-за пожара

В доме на улице Немировича-Данченко временно прекращена подача газа из-за пожара
В доме на улице Немировича-Данченко временно прекращено газоснабжение в связи с возникшим пожаром. По словам жильцов многоквартирного дома, причиной возгорания послужил взрыв, прогремевший в здании.

По предварительным данным, пожар возник около 12:20 на шестом этаже высотки. По сведениям администрации Октябрьского района, огонь охватил примерно 10 квадратных метров кухонной зоны в квартире под номером 27. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники службы спасения.

Ликвидировать пожар удалось к 13:27. По словам очевидцев, вероятной причиной возгорания могла стать антенна, смонтированная в многоэтажном доме.
Фото: DonDay
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