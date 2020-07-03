Житель Ростовской области сгорел в своей квартире

В Ростовской области мужчина сгорел в собственной квартире. Трагический случай произошёл в Новочеркасске 5 июля на улице Мацоты.Посреди ночи жильцы пятиэтажного дома № 34 почувствовали запах гари. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Соседи вызвали спасателей, и пока они добирались до места, сами попытались ликвидировать пожар.Горение происходило на маленькой площади, поэтому жильцам удалось самостоятельно с ним справиться. Однако не удалось спасти хозяина квартиры. 53-летний мужчина скончался.На место происшествия выезжали 10 спасателей и три единицы техники.