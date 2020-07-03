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Житель Ростовской области сгорел в своей квартире

Житель Ростовской области сгорел в своей квартире
В Ростовской области мужчина сгорел в собственной квартире. Трагический случай произошёл в Новочеркасске 5 июля на улице Мацоты.

Посреди ночи жильцы пятиэтажного дома № 34 почувствовали запах гари. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Соседи вызвали спасателей, и пока они добирались до места, сами попытались ликвидировать пожар.

Горение происходило на маленькой площади, поэтому жильцам удалось самостоятельно с ним справиться. Однако не удалось спасти хозяина квартиры. 53-летний мужчина скончался.
- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На место происшествия выезжали 10 спасателей и три единицы техники.

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