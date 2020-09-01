В пожарах в двух районах Ростовской области пострадали 46 человек

В пожарах в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области пострадали 46 дончан. Глава региона поручил оказать финансовую помощь пострадавшим и семье погибшей в хуторе Замчалово 85-летней женщины.На данный момент огонь полностью ликвидирован в Каменском и Красносулинском районах. Но пожары продолжают бушевать в Тарасовском и Белокалитвинском районах. Режим ЧС введен в Красносулинском, Тарасовском и Каменском районах. На месте работают 462 спасателя и 131 спецмашина, в том числе пять вертолетов Ми-8 и один самолет-амфибия Бе-200.Огнем повреждены 64 строения, 15 жилых домов. Для пострадавших развернуты пять пунктов временного размещения. Органы государственного пожарного надзора выявляют причины загорания.