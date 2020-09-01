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Лесные пожары в районах Дона локализовали

Лесные пожары в районах Дона локализовали
В Каменском и Красносулинском районах локализовали лесные пожары. Об этом стало известно ночью 2 сентября.

Наиболее тяжелая ситуация остается в Белокалитвинском и Тарасовском районах. На их территории продолжают полыхать два природных пожара общей площадью более 521,7 гектара.

В Тарасовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Здесь развернули пункты временного размещения.

- Наземная группировка продолжает тушение. Силы выставлены по периметру населенных пунктов с целью недопущения новой угрозы и распространения огня, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Всего для тушения пожаров привлечены порядка 400 спасателей и 114 единиц техники.

По состоянию на 2 сентября погибли два человека, одна из погибших - пенсионерка из Красносулинского района. Также были найдены человеческие кости в Тацинском районе. Личности погибших устанавливают.

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