Лесные пожары в районах Дона локализовали

В Каменском и Красносулинском районах локализовали лесные пожары. Об этом стало известно ночью 2 сентября.Наиболее тяжелая ситуация остается в Белокалитвинском и Тарасовском районах. На их территории продолжают полыхать два природных пожара общей площадью более 521,7 гектара.В Тарасовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Здесь развернули пункты временного размещения.- Наземная группировка продолжает тушение. Силы выставлены по периметру населенных пунктов с целью недопущения новой угрозы и распространения огня, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Всего для тушения пожаров привлечены порядка 400 спасателей и 114 единиц техники.По состоянию на 2 сентября погибли два человека, одна из погибших - пенсионерка из Красносулинского района. Также были найдены человеческие кости в Тацинском районе. Личности погибших устанавливают.