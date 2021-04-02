В пьяном ДТП с участием мусоровоза пострадал работник коммунальной службы
Стали известны подробности аварии с участием такси «Яндекс Go» и мусоровоза, о которой сообщал Rostov.ru. Происшествие случилось около 10:30 часов 5 апреля в Советском районе Ростова.
По информации УГИБДД по Ростовской области, 34-летний автомобилист сел за руль «Киа Рио» пьяным. Он ехал со стороны улицы Маршальской по Байкальской. В районе дома №125 водитель не справился с управлением и на скорости влетел в мусоровоз «Исузу 4389WE». В это время рядом с грузовиком находился рабочий. 54-летний мужчина собирал мусор, когда оказался между двумя транспортами. От сильного удара пешехода практически впечатало в капот иномарки.
- В результате ДТП мужчину с травмами доставили в больницу, - добавили в ведомстве.
Мусоровоз практически не получил повреждений, а вот у иномарки сильно измят капот и разбито лобовое стекло.