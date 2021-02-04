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Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом

Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом
Стали известны подробности ДТП с городским пассажирским автобусом. Авария произошла около 17 часов 6 февраля на улице Шеболдаева, 46 (рядом с площадью 2-й Пятилетки).

Как сообщал Rostov.ru, общественный транспорт въехал в фонарный столб. От сильного удара разбилось лобовое стекло, а бампер получил повреждения.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, 32-летний водитель автобуса № 94 отвлекся на мобильный телефон. Он не справился с управлением и врезался в столб. В салоне транспорта находились 20 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

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