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В Ростове произошло ДТП с участием мусоровоза и такси

В Ростове произошло ДТП с участием мусоровоза и такси
В Ростове-на-Дону случилось ДТП с участием такси и мусоровоза. Авария произошла утром 5 апреля в Советском районе.

По словам очевидцев, водитель такси «Яндекс Go» ехал по улице Байкальской. В районе дома №128 он не справился с управлением и врезался в мусоровоз. Рабочий, который собирал мусор, оказался между транспортом. От сильного удара мужчину буквально впечатало в капот легковушки.

- На место аварии уже прибыли врачи, - рассказали очевидцы в социальных сетях. - Тогда мужчина еще был жив.

Информация о пострадавшем и причинах ДТП станет известна позже.

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