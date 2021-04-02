В Ростове произошло ДТП с участием мусоровоза и такси

В Ростове-на-Дону случилось ДТП с участием такси и мусоровоза. Авария произошла утром 5 апреля в Советском районе.По словам очевидцев, водитель такси «Яндекс Go» ехал по улице Байкальской. В районе дома №128 он не справился с управлением и врезался в мусоровоз. Рабочий, который собирал мусор, оказался между транспортом. От сильного удара мужчину буквально впечатало в капот легковушки.- На место аварии уже прибыли врачи, - рассказали очевидцы в социальных сетях. - Тогда мужчина еще был жив.Информация о пострадавшем и причинах ДТП станет известна позже.