В перевернувшейся машине в Ростовской области пострадала женщина



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На трассе в Ростовской области в результате аварии пострадала женщина. ДТП случилось на 73-м километре автодороги Элиста — Зимовники днём 10 июня.



По дороге за рулём «Шевроле Нива» ехал 49-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением, и его авто перевернулось.



- В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка иномарки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



С травмами её доставили в медучреждение.