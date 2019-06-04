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В Новочеркасске водитель иномарки сбил мужчину, ремонтировавшего машину на дороге

В Новочеркасске водитель иномарки сбил мужчину, ремонтировавшего машину на дороге

Водитель иномарки сбил мужчину, который ремонтировал машину на дороге. ДТП произошло в Новочеркасске на проспекте Платовском утром 6 июня.

По предварительной информации, старенький ВАЗ заглох прямо посреди дороги. 60-летний водитель припарковался рядом с бордюром и вышел из машины, чтобы устранить неисправность. Когда ремонт был завершён, пенсионер сделал шаг назад, чтобы вернуться за руль. В этот момент его сбил «Форд Фокус».

Водитель проезжавшей мимо иномарки не смог резко затормозить, заметив неожиданного появившегося перед машиной пешехода, сообщает DonDay.ru.

В результате происшествия владелец отечественного автомобиля получил многочисленные травмы. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.

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