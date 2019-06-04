В Новочеркасске водитель иномарки сбил мужчину, ремонтировавшего машину на дороге





Водитель иномарки сбил мужчину, который ремонтировал машину на дороге. ДТП произошло в Новочеркасске на проспекте Платовском утром 6 июня.



По предварительной информации, старенький ВАЗ заглох прямо посреди дороги. 60-летний водитель припарковался рядом с бордюром и вышел из машины, чтобы устранить неисправность. Когда ремонт был завершён, пенсионер сделал шаг назад, чтобы вернуться за руль. В этот момент его сбил «Форд Фокус».



Водитель проезжавшей мимо иномарки не смог резко затормозить, заметив неожиданного появившегося перед машиной пешехода, сообщает DonDay.ru.



В результате происшествия владелец отечественного автомобиля получил многочисленные травмы. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.