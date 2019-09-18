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Водитель иномарки сбил пешехода на «зебре» в Азове

Водитель иномарки сбил пешехода на «зебре» в Азове
В Новочеркасске пешеход пострадал в результате ДТП. Дорожное происшествие случилось 19 сентября на улице Просвещения.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Авео» ехал в направлении центра города. Подъезжая к перекрёстку с улицей Богдана Хмельницкого, мужчина отвлёкся от дороги. Он не заметил на пешеходном переходе человека и сбил его, сообщает DonDay Новочеркасск.

К счастью, удар был несильным. Пешеход отделался незначительными травмами. Мужчине на месте оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

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