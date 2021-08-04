В Новочеркасске велосипедист попал под колеса иномарки
В Новочеркасске водитель иномарки сбил 19-летнего парня на велосипеде. ДТП случилось 5 августа около 22:30.
В тот вечер 22-летний водитель «Тойоты Рав-4» ехал по улице Московской в сторону Дубовского. В районе дома № 55 на дорогу выехал 19-летний парень на велосипеде. Автомобилист не успел вовремя остановиться и сбил его.
Как сообщил DonDay Новочеркасск, пострадавшего велосипедиста доставили в городскую БСМП. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и травму живота. Парня госпитализировали в хирургическое отделение.