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В Новочеркасске велосипедист попал под колеса иномарки

В Новочеркасске велосипедист попал под колеса иномарки
В Новочеркасске водитель иномарки сбил 19-летнего парня на велосипеде. ДТП случилось 5 августа около 22:30.

В тот вечер 22-летний водитель «Тойоты Рав-4» ехал по улице Московской в сторону Дубовского. В районе дома № 55 на дорогу выехал 19-летний парень на велосипеде. Автомобилист не успел вовремя остановиться и сбил его.

Как сообщил DonDay Новочеркасск, пострадавшего велосипедиста доставили в городскую БСМП. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и травму живота. Парня госпитализировали в хирургическое отделение.

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