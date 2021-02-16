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В Новочеркасске 7-летний мальчик попал под колёса иномарки

В Новочеркасске 7-летний мальчик попал под колёса иномарки
В Новочеркасске 48-летний водитель сбил ребёнка. ДТП произошло 17 февраля около пяти часов вечера на улице Терешковой, 4.

По предварительным данным, 7-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, при этом не видя движущиеся машины. Мужчина под управлением «Шевроле Орландо», вероятно, не успел среагировать и наехал на ребёнка.

- В результате ДТП мальчик получил множественные травмы, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому головы и закрытая травма левой голени. После аварии ребёнка доставили в ГБСМП Новочеркасска.

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